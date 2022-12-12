Сергей Солдатенков назначен министром транспорта и автомобильных дорог Курской области

Правительство Курской области планируют сформировать до конца 2022 года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что подписал документ о назначении Сергея Солдатенкова министром транспорта и автомобильных дорог Курской области. Соответствующий региональный комитет переименован в министерство.

- Впереди у сотрудников областного Минтранса много работы по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, уже с января начнется масштабная транспортная реформа, в рамках которой предстоит обновить общественный транспорт и сделать его комфортным и удобным для курян. Желаю коллегам успешной и плодотворной работы,- сказал глава региона.

В Курской области продолжается работа по формирование регионального правительства. Так, недавно стало известно, что Константин Поляков назначен на должность заместителя Председателя Правительства Курской области — министра природных ресурсов. А соответствующий региональный комитет преобразован в министерство.