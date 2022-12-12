В Курской области еще 37 человек заболели коронавирусом

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 195 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области снижается количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 12 декабря, в регионе ковид заболели еще 37 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 149 515 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 195 человек, на ИВЛ – 9 (7 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2532 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что количество звонков в службу скорой медицинской помощи Курской области в последние дни увеличилось более чем вдвое. В большинстве случаев поводом для вызова скорой является высокая температура тела, вызванная ОРВИ.