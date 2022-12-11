Число звонков в "скорую" в Курской области выросло вдвое

Сбивать температуру курянам советуют парацетамолом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Количество звонков в службу скорой медицинской помощи Курской области в последние дни увеличилось более чем вдвое. В большинстве случаев поводом для вызова скорой является высокая температура тела, вызванная ОРВИ.

- Для работы на линии отозваны сотрудники службы скорой медицинской помощи, находящиеся в отпусках и на выходных. Бригады выезжают в первую очередь к детям, беременным женщинам и к пациентам, чье состояние вызывает наибольшее опасение. Срок ожидания приезда бригада СМП на экстренные вызовы, когда здоровью и жизни пациента угрожает реальная опасность, не увеличился, - сообщает администрация региона.

Минздрав Курской области рекомендует при повышении температуры прием жаропонижающих препаратов, таких как парацетамол и ибупрофен.

Высокая температура – нормальная реакция организма на ОРВИ, которая в большинстве случаев не требует медицинского вмешательства и купируется самыми распространенными лекарственными препаратами. Служба скорой медицинской помощи просит с пониманием отнестись к ситуации, вызванной вспышкой ОРВИ.