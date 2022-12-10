Суд оштрафовал курянина за посты в соцсети

Мужчина заплатит две тысячи рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кировский районный суд Курска оштрафовал жителя областного центра за публичную демонстрацию атрибутики экстремистской организации.

В суде установлено, что 30-летний мужчина в ноября 2022 года на своей открытой странице в социальной сети добавил аудиозаписи, содержащие атрибутику организации, признанной в России экстремистской, - поясняет пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

Постановлением суда курянин оштрафован на две тысячи рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, добавили в ведомстве.