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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 9:20

Суд оштрафовал курянина за посты в соцсети

В размещенных аудиозаписях нашли атрибутику экстремистской организации
Ольга ДАНИЛОВА
Мужчина заплатит две тысячи рублей

Мужчина заплатит две тысячи рублей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кировский районный суд Курска оштрафовал жителя областного центра за публичную демонстрацию атрибутики экстремистской организации.

В суде установлено, что 30-летний мужчина в ноября 2022 года на своей открытой странице в социальной сети добавил аудиозаписи, содержащие атрибутику организации, признанной в России экстремистской, - поясняет пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

Постановлением суда курянин оштрафован на две тысячи рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, добавили в ведомстве.