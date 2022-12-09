В СВО погиб житель Курской области Павел Трусов

Павел погиб на территории Луганской Народной Республики Фото: материалы пресс-служб

Еще одну печальную новость сообщил мэр Железногорска Алексей Карнаушко. При выполнении боевых задач, в ходе проведения специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики погиб житель Курской области, железногорец Павел Трусов.

Военнослужащий представлен к государственной награде. Ему было 28 лет.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб ефрейтор контрактной службы Владислав Борецкий. Владислав родился в деревне Кривцово Пристенского района. В мае 2021 года он был призван в ряды Вооруженных Сил РФ, а затем заключил контракт.

Владислав проходил службу в реактивной артиллерии. Военнослужащий погиб, защищая своих товарищей. Ему было 19 лет.