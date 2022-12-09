Владислав Борецкий из Курской области погиб в ходе СВО

Владислав служил по контракту Фото: материалы пресс-служб

Трагическую новость сообщили в администрации Курской области. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один курянин – ефрейтор контрактной службы Владислав Борецкий.

Владислав родился в деревне Кривцово Пристенского района. В мае 2021 года он был призван в ряды Вооруженных Сил РФ, а затем заключил контракт.

Владислав проходил службу в реактивной артиллерии. Военнослужащий погиб, защищая своих товарищей. Ему было 19 лет.

17 ноября во время специальной военной операции погиб житель Курска Александр Дубогрыз, ему было 32 года. Александр родился и вырос в городе Ноябрьск. В 2012 году он переехал в Курск.