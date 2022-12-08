В ходе СВО погиб житель Курска Александр Дубогрыз

Александр погиб 17 ноября

Трагическую новость сообщили в администрации Курска. Во время специальной военной операции погиб житель города Александр Дубогрыз.

Александр родился и вырос в городе Ноябрьск. В 2012 году он переехал в Курск. Погиб военнослужащий 17 ноября, ему было 32 года.

- Друзья Александра говорят, что это был отзывчивый и добрый человек, который всегда готов был прийти на помощь, - сообщают в городской администрации.

7 декабря стало известно, что при выполнении боевых задач, в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики погиб житель Железногорска Максим Сомов.

Военнослужащего не стало 9 ноября, ему был 41 год. Максим Сомов посмертно награжден орденом Мужества.