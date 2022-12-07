Максим Сомов из Железногорска Курской области погиб в СВО

Военнослужащему был 41 год Фото: материалы пресс-служб

Глава Железногорска Алексей Карнаушко сообщил трагическую новость - при выполнении боевых задач, в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики погиб житель Железногорска Максим Сомов.

Военнослужащего не стало 9 ноября, ему был 41 год. Максим Сомов посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее КП сообщала, что 13 ноября в ходе проведения специальной военной операции погиб еще одни курянин. Трагическую новость сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман.

Уроженец деревни Поповка Рыльского района, ефрейтор Иван Глушков погиб вблизи населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики. Военнослужащему было 34 года, у него остались жена и сын.

Иван Глушков посмертно награжден орденом Мужества.