В ходе СВО погиб военнослужащий из Курской области

Курянин посмертно награжден орденом Мужества Фото: материалы пресс-служб

13 ноября в ходе проведения специальной военной операции погиб еще одни курянин. Трагическую новость сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман.

Уроженец деревни Поповка Рыльского района, ефрейтор Иван Глушков погиб вблизи населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики. Военнослужащему было 34 года, у него остались жена и сын.

Иван Глушков посмертно награжден орденом Мужества.

6 декабря стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции погиб еще один наш земляк. Александра Белицких не стало 10 ноября во время выполнения боевой задачи в ЛНР.

Александр был электриком зенитных ракет большой и средней дальности. 5 декабря, с ним простились жители Льговского района.