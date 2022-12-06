Александр Белицких из Курской области погиб в ходе СВО

В СВО погиб еще один курянин Фото: материалы пресс-служб

Трагической новостью поделились в областной администрации. В ходе проведения специальной военной операции погиб еще один курянин. Александра Белицких не стало 10 ноября во время выполнения боевой задачи в ЛНР.

Александр был электриком зенитных ракет большой и средней дальности. Вчера, 5 декабря, с ним простились жители Льговского района.

3 декабря стало известно, что в ходе специальной военной операции погиб еще один курянин - уроженец деревни Седмиховка Золотухинского района Иван Ковшов.

В 2015 году молодой человек был призван в ряды Вооруженных Сил РФ. После службы работал водителем в сельхозпредприятии.

В октябре Иван был мобилизован и отправился на защиту Донбасса. 7 ноября военнослужащий получил смертельное ранение. Ивану было 26 лет.