Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 декабря 2022 12:35

В СВО погиб мобилизованный из Курской области

Ивану Ковшову было 26 лет
Кристина ГОРБАТЕНКО
Военнослужащий погиб 7 ноября

Военнослужащий погиб 7 ноября

Фото: материалы пресс-служб

Трагической новостью поделились в администрации Курской области. В ходе специальной военной операции погиб еще один курянин - уроженец деревни Седмиховка Золотухинского района Иван Ковшов.

В 2015 году молодой человек был призван в ряды Вооруженных Сил РФ. После службы работал водителем в сельхозпредприятии.

В октябре Иван был мобилизован и отправился на защиту Донбасса. 7 ноября военнослужащий получил смертельное ранение. Ивану было 26 лет.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Льгова Михаил Чурилин. Военнослужащий был мобилизован осенью. Не стало Михаила при выполнении боевой задачи 12 ноября. Ему было 25 лет.