В СВО погиб мобилизованный из Курской области

Военнослужащий погиб 7 ноября Фото: материалы пресс-служб

Трагической новостью поделились в администрации Курской области. В ходе специальной военной операции погиб еще один курянин - уроженец деревни Седмиховка Золотухинского района Иван Ковшов.

В 2015 году молодой человек был призван в ряды Вооруженных Сил РФ. После службы работал водителем в сельхозпредприятии.

В октябре Иван был мобилизован и отправился на защиту Донбасса. 7 ноября военнослужащий получил смертельное ранение. Ивану было 26 лет.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Льгова Михаил Чурилин. Военнослужащий был мобилизован осенью. Не стало Михаила при выполнении боевой задачи 12 ноября. Ему было 25 лет.