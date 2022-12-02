Житель Курской области погиб в ходе специальной военной операции

Погиб еще один военнослужащий из Курской области Фото: Архив "КП"

Очередной трагической новостью поделился глава Льгова Алексей Клемешов. В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Льгова Михаил Чурилин.

Военнослужащий был мобилизован осенью. Не стало Михаила при выполнении боевой задачи 12 ноября. Ему было 25 лет.

- Трудно говорить о гибели молодого, перспективного парня. От себя лично, администрации города Льгова и от всех льговчан приношу искренние соболезнования родным и близким Михаила, - сказал Алексей Клемешов.

1 декабря стало известно, что в СВО погиб еще один курянин – житель деревни Верхняя Горбулина Октябрьского района Петр Сафонов.

Молодой человек служил по контракту в звании младшего сержанта, был командиром расчета взвода реактивной артиллерийской батареи.

Петр погиб 10 сентября при выполнении боевых задач. Ему было 19 лет.