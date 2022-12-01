В СВО погиб 19-летний военнослужащий из Курской области

Курянин погиб 10 сентября Фото: материалы пресс-служб

Очередной трагической новостью поделились в областной администрации. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один курянин – житель деревни Верхняя Горбулина Октябрьского района Петр Сафонов.

Молодой человек служил по контракту в звании младшего сержанта, был командиром расчета взвода реактивной артиллерийской батареи.

Петр погиб 10 сентября при выполнении боевых задач. Ему было 19 лет.

Ранее КП сообщала, что 30 ноября в Поныровском районе Курской области прошла церемония прощания с курянином, героически погибшим в ходе специальной военной операции.

Младший сержант Андрей Воронов был уроженцем села 1-е Поныри. 15 октября его призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Погиб курянин 10 ноября, ему было 33 года.