В Поныровском районе Курской области простились с погибшим в СВО Андреем Вороновым

Андрей Воронов погиб 10 ноября Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 30 ноября, в Поныровском районе Курской области прошла церемония прощания с курянином, героически погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в областной администрации.

Младший сержант Андрей Воронов был уроженцем села 1-е Поныри. 15 октября его призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Погиб курянин 10 ноября, ему было 33 года.

Ранее КП сообщала, что в ходе специальной военной операции на территории ЛНР погибли двое мобилизованных жителей Курской области - уроженцы Обояни Владимир Конев и Евгений Краснопивцев.

Евгений имел звание младшего сержанта и был старшим регулировщиком, а Владимир, в звании младшего сержанта, находился на должности заместителя командира взвода.