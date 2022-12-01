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НовостиОбщество1 декабря 2022 7:47

В Поныровском районе Курской области простились с погибшим в СВО Андреем Вороновым

Младшему сержанту было 33 года
Кристина ГОРБАТЕНКО
Андрей Воронов погиб 10 ноября

Андрей Воронов погиб 10 ноября

Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 30 ноября, в Поныровском районе Курской области прошла церемония прощания с курянином, героически погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в областной администрации.

Младший сержант Андрей Воронов был уроженцем села 1-е Поныри. 15 октября его призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Погиб курянин 10 ноября, ему было 33 года.

Ранее КП сообщала, что в ходе специальной военной операции на территории ЛНР погибли двое мобилизованных жителей Курской области - уроженцы Обояни Владимир Конев и Евгений Краснопивцев.

Евгений имел звание младшего сержанта и был старшим регулировщиком, а Владимир, в звании младшего сержанта, находился на должности заместителя командира взвода.