Двое мобилизованных из Курской области погибли в СВО

Куряне погибли на территории ЛНР
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Трагической новостью поделились в областной администрации. В ходе специальной военной операции на территории ЛНР погибли двое мобилизованных жителей Курской области. - уроженцы Обояни Владимир Конев и Евгений Краснопивцев.
Евгений имел звание младшего сержанта и был старшим регулировщиком, а Владимир, в звании младшего сержанта, находился на должности заместителя командира взвода.
Ранее КП сообщала, что еще трое жителей Курской области погибли в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
23 октября в бою погиб прапорщик Владимир Сиротенко из Железногорска. Его представили к ордену Мужества посмертно.
10 ноября в ЛНР погиб житель Льговского района, ефрейтор Дмитрий Сенченко. У него остались родители, брат, жена и две несовершеннолетние дочери.
Также героически погиб и ефрейтор Роман Кривошеев из Рыльска.