Двое мобилизованных из Курской области погибли в СВО

Куряне погибли на территории ЛНР Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Трагической новостью поделились в областной администрации. В ходе специальной военной операции на территории ЛНР погибли двое мобилизованных жителей Курской области. - уроженцы Обояни Владимир Конев и Евгений Краснопивцев.

Евгений имел звание младшего сержанта и был старшим регулировщиком, а Владимир, в звании младшего сержанта, находился на должности заместителя командира взвода.

Ранее КП сообщала, что еще трое жителей Курской области погибли в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

23 октября в бою погиб прапорщик Владимир Сиротенко из Железногорска. Его представили к ордену Мужества посмертно.

10 ноября в ЛНР погиб житель Льговского района, ефрейтор Дмитрий Сенченко. У него остались родители, брат, жена и две несовершеннолетние дочери.

Также героически погиб и ефрейтор Роман Кривошеев из Рыльска.