Еще трое жителей Курской области погибли в ходе спецоперации на Украине

Еще трое жителей Курской области погибли в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

23 октября в бою погиб прапорщик Владимир Сиротенко из Железногорска. Его представили к ордену Мужества посмертно.

10 ноября в ЛНР погиб житель Льговского района, ефрейтор Дмитрий Сенченко. У него остались родители, брат, жена и две несовершеннолетние дочери.

Также героически погиб и ефрейтор Роман Кривошеев из Рыльска.

Как сообщал ранее сайт kursk.kp.ru, на территории Украины скончался уроженец села Вишнево - Дмитрий Шнайдмиллер. Военносужащему было 24 года.