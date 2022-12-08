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НовостиОбщество8 декабря 2022 9:14

На федеральной трассе Курск-Воронеж наладили работу светофоров

Также установили осевое барьерное ограждение
Кристина ГОРБАТЕНКО
Куряне жаловались на длительное ожидание разрешающего сигнала светофоров

Куряне жаловались на длительное ожидание разрешающего сигнала светофоров

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

После завершения капитального ремонта на федеральной трассе Р-298 Курск-Воронеж куряне стали жаловаться на то, что приходится долго ждать разрешающего сигнала светофоров, также недовольство вызывали трудности разворота для подъезда к населенным пунктам.

Специалисты регионального комитета транспорта и автомобильных дорог совместно с коллегами из Росавтодора проанализировали обстановку на трассе. В данный момент они ведут мониторинг движения транспортных потоков на проблемных участках. Сообщается, что работа светофоров уже скорректирована.

Помимо этого, для безопасности дорожного движения и исключения дорожно-транспортных происшествий с выездом на полосу встречного движения установили осевое барьерное ограждение.

- Для въезда в поселок Халино предусмотрен разворот, расстояние до которого составляет 1,8 километров. Проезд к деревне Долгое возможен через разворот, расположенный на расстоянии 2,4 километра, - рассказали в областной администрации.