Возгорание на курском аэродроме тушат более 200 человек

Пожарные продолжают бороться с огнем на курском аэродроме Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске пожарные продолжают бороться с огнем на территории аэродрома, который сегодня, 6 декабря, был атакован беспилотником со стороны ВСУ. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что спасателям удалось не допустить распространение огня.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Курской области, Аварийно-спасательной и Противопожарной служб Курской области, Министерства обороны РФ — всего более 200 человек и порядка 50 единиц техники. Задействованы также пожарные поезда - МЖД отправила на место ЧП три поезда, в каждом по две цистерны с 120 тоннами воды и более пяти тонн пенообразователя.

Сейчас работы по ликвидации проводят в пределах обвалования.