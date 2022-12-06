Возгорание на курском аэродроме помогает тушить Московская железная дорога

Пожарные продолжают бороться с огнем в районе курского аэродрома
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске продолжается пожар в районе аэродрома. В областной администрации сообщили, что помощь в тушении возгорания курским огнеборцам оказывает Московская железная дорога. На место отправлены три пожарных поезда, в каждом по две цистерны со 120 тоннами воды и более пяти тонн пенообразователя.
6 декабря Курская область снова была атакована ВСУ. На этот раз пострадал курский аэродром. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
- В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте, - сказал глава региона.
На данный момент, возгорание потушить еще не удалось. Пожарные продолжают бороться с огнем.
Роман Старовойт сообщил, что из-за пожара в районе аэродрома сегодня пришлось отменить