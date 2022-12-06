Из-за возгорания в районе курского аэродрома отменили занятия в двух школах

6 декабря беспилотник ВСУ атаковал курский аэродром Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

6 декабря Курская область снова была атакована ВСУ. На этот раз пострадал курский аэродром. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте, - сказал глава региона.

На данный момент, возгорание потушить еще не удалось. Пожарные продолжают бороться с огнем.

Роман Старовойт сообщил, что из-за пожара в районе аэродрома сегодня пришлось отменить занятия в двух курских школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.