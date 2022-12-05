За сутки в Курской области коронавирусом заразились 33 человека

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 168 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 5 декабря, в Курской области коронавирусом заразились еще 33 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 149 232 подтвержденных случая заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 168 человек, на ИВЛ – 8 (6 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2530 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее в курском Роспотребнадзоре рассказали, почему стоит делать прививку от гриппа. В Курской области нарастает активность вирусов гриппа A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. Варианты штаммов A(H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне, поэтому вакцинация очень актуальна, считают в региональном Роспотребнадзоре.