В курском Роспотребнадзоре рассказали, почему стоит делать прививку от гриппа

Вакцинироваться можно в любой поликлинике или центральной районной больнице региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области нарастает активность вирусов гриппа A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. Варианты штаммов A(H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне, поэтому вакцинация очень актуальна, считают в региональном Роспотребнадзоре.

Свиной грипп возвращается

- Значительную угрозу для здоровья людей в этом сезоне представляет штамм свиного гриппа A(H1N1), который показал свой пандемический потенциал во время свиного гриппа в 2009 году, - отметил руководитель ведомства Олег Климушин. - Особую опасность грипп представляет для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Сегодня вопрос о том, прививаться или нет, – разделил общество на две непримиримые группы: сторонники и противники вакцинации. В то же время, есть и те, кто не определился, и находится в замешательстве делать или нет? Кому доверять? Где найти достоверную информацию о вакцинах?

Сотрудники курского Управления Роспотребнадзора ответили на самые частые вопросы о сезонных прививках против гриппа.

- Помимо главной проблемы - «Делать ли прививку против гриппа?», куряне часто задают и такие вопросы: Каковы цели вакцинации против гриппа? Что входит в состав вакцины против гриппа? Почему нужно делать прививку каждый год? Если я сделаю прививку против гриппа, заболею ли я? - рассказывают эпидемиологи.

Мы собрали подборку ответов специалистов на эти и другие вопросы.

Зачем нужен коллективный иммунитет?

Грипп – инфекция, в большинстве случаев протекающая тяжело, легкого течения гриппа просто не бывает.

Если большинство привито, у меньшинства, тех кто не получает вакцину по тем или иным причинам, шансы заразиться минимальны. И именно для этого создается коллективный иммунитет. Вакцинированное население не дает распространяться вирусу. Каждый из нас знает, что вирус гриппа распространяется очень быстро.

Прививки от ковид и гриппа можно сделать одновременно, говорят специалисты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Что входит в состав вакцины против гриппа?

Вакцина против гриппа защищает от вирусов, которые, по прогнозам эпидемиологов, будут наиболее распространены в предстоящем сезоне. Традиционные вакцины против гриппа («трехвалентные» вакцины) предназначены для защиты от трех вирусов:

вирус гриппа A (H1N1)

вирус гриппа A (H3N2)

и вирус гриппа B.

Существуют также вакцины, предназначенные для защиты от четырех вирусов гриппа («четырехвалентные» вакцины). Они защищают от тех же вирусов, что и трехвалентная вакцина, и содержат дополнительный вирус B.

Почему нужно делать прививку ежегодно?

Необходимость каждый год вакцинироваться объясняют постоянной изменчивостью (мутацией) вирусов гриппа. В связи с этим состав вакцин обновляется по мере необходимости, чтобы не отставать от изменения вирусов гриппа.

Можно ли заболеть гриппом от вакцины?

Заболеть гриппом от вакцины невозможно. Тем не менее, некоторые привитые плохо себя чувствуют некоторое время непосредственно после вакцинации. Такая реакция встречается не часто, но она нормальна, говорят специалисты. Может беспокоить слабость, мышечная боль, кратковременный подъем температуры до 37 С , боль в месте инъекции.

Такая реакция может сигнализировать о том, что организм вступил в борьбу с введенными вирусными частицами и в данный момент происходит выработка антител. Таким образом, иммунная система готовит защиту организма от вирусов гриппа.

Но даже если вы оказались среди тех, кто прекрасно себя чувствует после введения вакцины, - это не означает, что ваша иммунная система не реагирует или вакцина против гриппа не работает.

Спасает ли прививка на сто процентов от гриппа?

Заболеть все же можно. Но даже если вы заболеете гриппом, будучи привитым, то перенесете заболевание в легкой форме и без осложнений, говорят медики. Для этого и проводят вакцинацию. В любом случае вакцина против гриппа работает.

Где можно вакцинироваться в Курской области?

Прививки от гриппа и коронавируса можно сделать одновременно, во всех поликлиниках, центральных районных больницах. Также действует прививочный центр на втором этаже торгового комплекса «МегаГРИНН» в Курске. Он работает с понедельника по пятницу с 13:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям - с 12:00 до 18:00.

Какие документы нужны, чтобы получить прививку бесплатно?

Для вакцинации понадобятся паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

ЗНАЙ!

Вирусы меняются каждый год

Особенность вирусов гриппа - высочайшая изменчивость. Особенно это касается вируса типа A и типа В. Каждый новый вариант способен преодолевать иммунитет, приобретенный человеком к ранее циркулировавшим вариантам того же вируса. Причина глобального распространения гриппа в уникальных особенностях его возбудителей, не имеющих аналогов среди других вирусов: фрагментарность генома и изменчивость белков, с которыми связан иммунитет к этому заболеванию.

Тем не менее, вакцина, как и сам вирус гриппа, вызывает у человека стойкий иммунитет к конкретному варианту возбудителя. Повторная заболеваемость гриппом - это результат изменчивости вируса. Поэтому состав противогриппозных вакцин обновляется ежегодно и в нее включаются антигены актуальных, то есть циркулирующих в этом сезоне, штаммов. Вакцина против гриппа защищает от вариантов гриппа, которые наиболее распространены в предстоящем сезоне.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Больше 50% курян уже вакцинировались от гриппа в этом сезоне. Для иммунизации в регионе используют иммунопрепараты «Совигрипп и «УльтриксКвадри».