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НовостиОбщество4 декабря 2022 16:09

В Курске развернется новогодняя ярмарка

Она откроется на площади перед цирком
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курск готовится к встрече Нового года

Курск готовится к встрече Нового года

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На площади Советов перед курским цирком 18-23 декабря развернется межрегиональная новогодняя ярмарка. Приглашают мастеров со всей области принять в ней участие!

В заявке нужно указать ИП, ИНН, размер палатки и вид товара. Телефон для связи: 8 (910) 213-22-82 (Александр Сергеевич).

Торгово-промышленная палата Курской области сообщает, что участникам выделят стилизованные закрывающиеся палатки, будет электроподключение и охрана.

А 3 декабря, на Театральной площади приступили к монтажу 17-метровой ели. Как сообщают в комитете городского хозяйства, пока рабочие собирают каркас. Полностью придать елке новогодний вид планируют уже на следующей неделе.

Напомним, такая ель устанавливается на площади с 2019 года. Она искусственная и снабжена иллюминацией. В этом году елку украсят прошлогодними новогодними игрушками.