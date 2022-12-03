В Курске на Театральной площади устанавливают 17-метровую ель

В Курске идет подготовка к Новому году Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске началась подготовка к Новому году. Сегодня, 3 декабря, на Театральной площади приступили к монтажу 17-метровой ели. Как сообщают в комитете городского хозяйства, пока рабочие собирают каркас. Полностью придать елке новогодний вид планируют уже на следующей неделе.

Напомним, такая ель устанавливается на площади с 2019 года. Она искусственная и снабжена иллюминацией. В этом году елку украсят прошлогодними новогодними игрушками.

Также в городской администрации рассказали, будет выполнен традиционный монтаж новогодних елок в трех округах — Центральном, Сеймском и Железнодорожном. В этом году решили установить искусственные ели.

- Так жителей будет радовать не только их эстетичный вид, но и долговечность. Подобные украшения могут прослужить несколько лет, - говорят в мэрии.