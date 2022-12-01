2 декабря в Курске пройдет акция по сбору вторсырья

Курян призывают сдавать мусор в переработку Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 декабря в Курском государственном университете пройдет экологическая акция по сбору вторсырья. Сдать на переработку можно макулатуру, пластиковые бутылки и крышечки, батарейки.

Организаторы напоминают, что принимают чистое, сухое, хорошо упакованное вторсырье. Макулатуру рекомендуется связать в кипы или сдавать в коробках.

Присоединиться к акции могут все желающие. Активисты экологического клуба будут принимать вторсырье с 11:00 до 15:00 в аудитории 312 (учебный корпус со стороны ул. Золотой).

Также в декабре по Курску проедет дважды Экотакси. Куряне смогут сдать: макулатуру, алюминиевые и жестяные банки, пластик, стекло, батарейки, одежду и многое другое. Важно, чтобы вторсырье было чистым, просушенным и рассортированным.

Так, 11 декабря волонтеры будут работать на шести точках:

10:00 - 10:20 - у входа в кинотеатр «Ассоль», Малышева, 2/23А;

10:30 - 10:50 - парковка у детской площадки по проспект В. Клыкова, 62;

11:00 - 11:20 - парковка ТЦ «Бумеранг», Студенческая, 20А;

11:40 - 12:00- Блинова, 2А, напротив ТЮЗа;

12:10 - 12:30 - Челюскинцев, 25:

12:50 - 13:10 - парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии, 1-я Вишневая, 1.