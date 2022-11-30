По Курску проедет Экотакси

В декабре волонтеры дважды будут принимать вторсырье Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В декабре Экотакси по Курску проедет дважды. Куряне смогут сдать: макулатуру, алюминиевые и жестяные банки, пластик, стекло, батарейки, одежду и многое другое. Важно, чтобы вторсырье было чистым, просушенным и рассортированным.

Так, 11 декабря волонтеры будут работать на шести точках:

10:00 - 10:20 - у входа в кинотеатр «Ассоль», Малышева, 2/23А;

10:30 - 10:50 - парковка у детской площадки по проспект В. Клыкова, 62;

11:00 - 11:20 - парковка ТЦ «Бумеранг», Студенческая, 20А;

11:40 - 12:00- Блинова, 2А, напротив ТЮЗа;

12:10 - 12:30 - Челюскинцев, 25:

12:50 - 13:10 - парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии, 1-я Вишневая, 1.

Еще один выезд запланирован на 25 декабря. Вторсырье можно принести по следующим адресам:

10:00 - 10:20 - парковка кинотеатр «Родина», Менделеева, 31;

10:30 - 10:50 - парковка ТЦ «Кристалл», Кулакова, 20;

11:00 - 11.20 - парковка справа от ТЦ «Куряночка» между Дзержинского, 69Б и Дзержинского, 67;

11:40 - 12:00 - парковка магазина «Магнит», Димитрова, 33;

12:20 - 12:40 - парковка перед Сретенским храмом, Дериглазова, 45;

12:50 – 13:10 - парковка гипермаркета «Европа-29», Победы, 48.