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НовостиЗдоровье26 ноября 2022 6:20

За сутки ковид подтвердился у 26 курян

Пять пациентов находятся на ИВЛ
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе продолжают фиксировать случаи заражения

В регионе продолжают фиксировать случаи заражения

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 26 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 148 943 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 26 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 115 человек, на ИВЛ – пять (трое – инвазивная, двое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2529 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.