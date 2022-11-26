За сутки ковид подтвердился у 26 курян

В регионе продолжают фиксировать случаи заражения Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 26 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 148 943 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 26 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 115 человек, на ИВЛ – пять (трое – инвазивная, двое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2529 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.