В СВО погиб еще один курянин

Военнослужащий был уроженцем села Вишнево Фото: материалы пресс-служб

Трагической новостью поделился глава Беловского района Николай Волобуев. Во время проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один курянин, уроженец села Вишнево - Дмитрий Шнайдмиллер. Военносужащему было 24 года.

Ранее КП сообщала, что при исполнении служебного долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины, погиб Алексей Горюшин. Ему было 28 лет.

Военнослужащий родился в деревне Волобуево Пашковского сельсовета, окончил Глебовскую среднюю школу Курского района.

- Он был опорой для своих родных и близких, надежным отзывчивым другом и товарищем. Добрая память, его улыбка на лице, жизнерадостность навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, - сказал глава Курского района Андрей Телегин.