В СВО погиб военнослужащий из Курской области

Военнослужащий родился в деревне Волобуево Фото: материалы пресс-служб

Трагической новостью поделился глава Курского района Андрей Телегин. При исполнении служебного долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины, погиб еще один наш земляк, Алексей Горюшин. Ему было 28 лет.

Военнослужащий родился в деревне Волобуево Пашковского сельсовета, окончил Глебовскую среднюю школу Курского района.

- Он был опорой для своих родных и близких, надежным отзывчивым другом и товарищем. Добрая память, его улыбка на лице, жизнерадостность навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, - сказал Андрей Телегин.

Ранее стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, сержант Павел Ромашов. Павла не стало 4 ноября, он погиб при исполнении воинского долга. У него остались жена и дочь.