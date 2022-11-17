В СВО погиб сержант из Курской области

Военнослужащего не стало 4 ноября
Фото: Архив "КП"
Трагическую новость сообщил глава Глушковского района Павел Золотарев. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, сержант Павел Ромашов.
Военнослужащий – уроженец села Политотдел Кульбакинского сельсовета Глушковского района. Военную службу он выбрал осознанно. Служил по контракту.
Во время СВО был в разведывательном батальоне, командовал разведывательным отделением взвода.
Павла не стало 4 ноября, он погиб при исполнении воинского долга. У него остались жена и дочь.
- Павел был целеустремленным человеком, готовым всегда прийти на помощь. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, - говорит Павел Золотарев.