В СВО погиб сержант из Курской области

Военнослужащего не стало 4 ноября Фото: Архив "КП"

Трагическую новость сообщил глава Глушковского района Павел Золотарев. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, сержант Павел Ромашов.

Военнослужащий – уроженец села Политотдел Кульбакинского сельсовета Глушковского района. Военную службу он выбрал осознанно. Служил по контракту.

Во время СВО был в разведывательном батальоне, командовал разведывательным отделением взвода.

Павла не стало 4 ноября, он погиб при исполнении воинского долга. У него остались жена и дочь.

- Павел был целеустремленным человеком, готовым всегда прийти на помощь. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, - говорит Павел Золотарев.