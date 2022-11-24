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НовостиЗдоровье24 ноября 2022 6:22

В Курской области за сутки коронавирусом заразились 23 человека

Летальных случаев нет
Кристина ГОРБАТЕНКО
В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 112 человек

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 112 человек

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 24 ноября, в Курской области коронавирусом заразились еще 23 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 148 893 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 112 человек, на ИВЛ – 4 (3 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2528 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.