11 ноября в Хомутовском районе Курской области проходят стрельбы военных

В Хомутовском районе снова неспокойно Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 11 ноября, в Хомутовском районе неспокойно. Однако причин для беспокойства нет. На территории района российские военнослужащие вновь будут проводить учебно-тренировочные стрельбы.

В районной администрации местных жителей попросили не волноваться.

Ранее КП сообщала, что в Курской области после учений ГО и ЧС проверят систему оповещения. Многие куряне жаловались в социальных сетях на то, что совсем не услышали сирены или их звук не был громким.

Это не осталось незамеченным и губернатором Курской области Романом Старовойтом.

- В тех районах, откуда поступало большое число критичных комментариев, проведем проверку и настройку оборудования. Тренировки проводятся именно для этого, а не для галочки. Мы живем в приграничном регионе и все должно работать не на бумаге, а как нужно, - заявил глава региона.