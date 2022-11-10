В Курской области после учений ГО и ЧС проверят систему оповещения

9 ноября в Курской области прошли учения ГО и ЧС Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Вчера, 9 ноября, в соответствии с поручением Президента России, в Курской области прошли учения ГО и ЧС. В связи с этим в регионе также проверили и системы оповещения. Однако не все куряне остались довольны результатами проверки. Многие жители жаловались в социальных сетях на то, что совсем не услышали сирены или их звук не был громким.

Это не осталось незамеченным и губернатором Курской области Романом Старовойтом.

- В тех районах, откуда поступало большое число критичных комментариев, проведем проверку и настройку оборудования. Тренировки проводятся именно для этого, а не для галочки. Мы живем в приграничном регионе и все должно работать не на бумаге, а как нужно, - заявил глава региона.