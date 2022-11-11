Курян приглашают принять участие в субботнике на лыжной базе

Желающим принять участие в субботнике нужно взять с собой перчатки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

12 и 13 ноября на лыжной базе на улице Парк Солянка пройдут большие субботники. Территорию спортивной трассы будут расчищать от валежника, которого здесь накопилось немало.

В областной администрации сообщают, что принять участие в субботниках может любой желающий. Для этого необходимо прийти в спортивной одежде и взять с собой перчатки.

Начало мероприятия по расчистке территории лыжной базы запланировано на 10:00.

Ранее КП сообщала, что 7 ноября в Щигровском лесничестве прошла акция по сбору желудей, в рамках лесовосстановительной кампании «Сохраним лес». Курянам удалось собрать 100 килограммов желудей. В областной администрации говорят, что одна часть семян будет высеяна в питомниках региона, другая - на лесокультурной площади для проведения научной деятельности.

Мероприятия по сбору желудей в Курской области продолжаются.