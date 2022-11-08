В Курской области собрали 100 килограммов желудей

Часть семян будет высеяна в питомниках региона Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

7 ноября в Щигровском лесничестве прошла акция по сбору желудей, в рамках лесовосстановительной кампании «Сохраним лес». Участие в ней приняли сотрудники лесничества, слушатели университета пожилого человека «Вдохновение» и проживающие в отделении дневного пребывания Щигровского межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения.

Так, участникам акции удалось собрать 100 килограммов желудей. В областной администрации говорят, что одна часть семян будет высеяна в питомниках региона, другая - на лесокультурной площади для проведения научной деятельности.

Добавим, по словам специалистов, сейчас в регионе идеальные условия для сбора и посева желудя.