В Курске легковушка сбила 57-летнюю женщину

Женщину доставили в больницу Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 8 ноября примерно в 08:07 в районе дома № 34 по улице Обоянская. В региональном УГИБДД рассказывают, 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Круз», ехала по улице Обоянской со стороны улицы Народная в сторону Дружбы и сбила 57-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводят проверку, полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего 8 ноября в Курской области было зарегистрировано 21 ДТП с материальным ущербом, за вождение в пьяном виде отстранены от управления ТС шесть водителей, еще четыре человека отказались проходить освидетельствование. Также выявили 78 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.