За сутки в Курской области коронавирусом заразились 42 человека

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 130 пациентов Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 9 ноября, в Курской области коронавирусом заразились еще 42 человека. Всего с начала пандемии в регионе всего зарегистрировано 148 438 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 130 человек, на ИВЛ – 8 (8 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2525 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Напомним, ранее стало известно, что по оперативным данным на 8 ноября от коронавируса умер еще один человек – скончалась 86-летняя женщина.