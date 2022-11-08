В Курской области от коронавируса умерла 86-летняя женщина

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 129 человек Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 8 ноября, в Курской области коронавирусом заразились еще 39 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 148 396 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 129 человек, на ИВЛ – 8 (8 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2525 человек. К сожалению, не обошлось без летальных случаев и за последние сутки – умерла 86-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.