ВСУ обстреляли Кореневский и Суджанский районы Курской области

Часть домов осталась без электропитания Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

8 ноября Курская область дважды попала под атаку ВСУ. На этот раз были обстреляны Кореневский и Суджанский районы. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- В кореневском селе Успеновка зафиксирован только один прилет, а в Суджанском районе не менее шести прилетов пришлось на село Гуево, еще 22 прилета на Плехово. Пострадавших и серьезных разрушений, к счастью, нет. Однако в Плехово повреждена кровля ангара, также в результате обстрела пострадали объекты энергоснабжения, из-за чего часть домов осталась без электропитания. Ремонтные бригады приступают к устранению повреждений, - сказал глава региона.

Напомним, ранее, 8 ноября, украинские военные попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС.

- Пострадавших нет, повреждения нанесены незначительные, на подачу электроэнергии это никак не повлияло, - сказал глава региона.