ВСУ попытались взорвать подстанцию Глушковской РЭС в Курской области

Нанесены незначительные повреждения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 8 ноября, ВСУ снова атаковали Курскую область. На этот раз украинские военные попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Пострадавших нет, повреждения нанесены незначительные, на подачу электроэнергии это никак не повлияло, - сказал глава региона.

Ранее, 5 ноября, украинские войска вновь обстреляли приграничье Курской области. Под огнем оказалось село Гуево Суджанского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- К счастью, обошлось без потерь. Повреждения получили дома и хозпостройки в четырех домовладениях. В одном из домов осколки прошили стены насквозь. Повреждена линия электроснабжения, - сказал глава региона.