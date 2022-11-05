ВСУ обстреляли село в Курской области

Приграничье Курской области вновь оказалось под огнем Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

5 ноября, украинские войска вновь обстреляли приграничье Курской области. Под огнем оказалось село Гуево Суджанского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- К счастью, обошлось без потерь. Повреждения получили дома и хозпостройки в четырех домовладениях. В одном из домов осколки прошили стены насквозь. Повреждена линия электроснабжения, - сказал глава региона.

К половине девятого вечера электроснабжение в селе Гуево было полностью восстановлено.

Напомним, 4 ноября ВСУ в очередной раз обстреляли Глушковский район Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Два прилета зафиксировано в Теткино Глушковского района, здесь на улице Комсомольская осколками посечен фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая в соседнем домовладении, - говорит глава региона.