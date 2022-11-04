ВСУ обстреляли приграничье Курской области

Обошлось без пострадавших и повреждений
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
4 ноября ВСУ в очередной раз обстреляли приграничье Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
- Два прилета зафиксировано в Теткино Глушковского района, здесь на улице Комсомольская осколками посечен фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая в соседнем домовладении, - говорит глава региона.
Также пять артиллерийских прилетов приняло на себя село Гордеевка Кореневского района.
Обошлось без пострадавших и повреждений.
Ранее, 3 ноября под огонь также попал Глушковский район. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
- Сегодня под обстрел ВСУ попали поселок Теткино и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано. Ответным огнем атака противника была подавлена. Ситуация полностью контролируется нашими военными, - сказал глава региона.