ВСУ обстреляли приграничье Курской области

Обошлось без пострадавших и повреждений Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

4 ноября ВСУ в очередной раз обстреляли приграничье Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Два прилета зафиксировано в Теткино Глушковского района, здесь на улице Комсомольская осколками посечен фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая в соседнем домовладении, - говорит глава региона.

Также пять артиллерийских прилетов приняло на себя село Гордеевка Кореневского района.

Обошлось без пострадавших и повреждений.

Ранее, 3 ноября под огонь также попал Глушковский район. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Сегодня под обстрел ВСУ попали поселок Теткино и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано. Ответным огнем атака противника была подавлена. Ситуация полностью контролируется нашими военными, - сказал глава региона.