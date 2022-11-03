ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Ответным огнем атака противника была подавлена Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

3 ноября Курская область снова была обстреляна ВСУ. Под огонь попал Глушковский район. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Сегодня под обстрел ВСУ попали поселок Теткино и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано. Ответным огнем атака противника была подавлена. Ситуация полностью контролируется нашими военными, - сказал глава региона.

Напомним, утром 2 ноября ВСУ обстреляли приграничное село Гуево Суджанского района.

- Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет. Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества. Ремонтные бригады скоро приступят к восстановлению. Оценка повреждений продолжается,- сказал Роман Старовойт.