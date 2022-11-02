При обстреле ВСУ приграничного села Курской области пострадали пять человек

В результате обстрела село осталось без электричества Фото: материалы пресс-служб

Утром 2 ноября Курская область снова оказалась под артиллерийским огнем. ВСУ обстреляли приграничное село Гуево Суджанского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет. Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества. Ремонтные бригады скоро приступят к восстановлению. Оценка повреждений продолжается,- сказал глава региона.

Напомним, днем 1 ноября Курская область снова попала под обстрел ВСУ. Под минометным огнем оказался поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Об этом сообщил губернатор.

- ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта, - сказал Роман Старовойт.