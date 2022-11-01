ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Поврежден трехэтажный дом Фото: материалы пресс-служб

Днем 1 ноября Курская область снова попала под обстрел ВСУ. Под минометным огнем оказался поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта, - сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что 30 октября приграничье Курской области снова подверглось атаке ВСУ. С помощью беспилотников была атакована электрическая подстанция, расположенная на окраине Суджи. Об этом у себя в соцсетях сообщили глава региона Роман Старовойт.

- К счастью, обошлось без пострадавших. Однако есть повреждения крыши и окон здания, в котором находятся дежурные. Также незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работоспособности. На месте работает группа разминирования, после чего ремонтные бригады устранят последствия налета, - сказал губернатор.