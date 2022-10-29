Беспилотник ВСУ атаковал электрическую подстанцию в Судже Курской области

Повреждены крыша и окна здания, в котором находятся дежурные Фото: материалы пресс-служб

30 октября приграничье Курской области снова подверглось атаке ВСУ. С помощью беспилотников была атакована электрическая подстанция, расположенная на окраине Суджи. Об этом у себя в соцсетях сообщили глава региона Роман Старовойт.

- К счастью, обошлось без пострадавших. Однако есть повреждения крыши и окон здания, в котором находятся дежурные. Также незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работоспособности. На месте работает группа разминирования, после чего ремонтные бригады устранят последствия налета, - сказал губернатор.

Ранее КП сообщала, что в областной больнице в Курске проходят лечение супруги из приграничного поселка Теткино Курской области. Две недели назад они стали жертвами артиллерийского обстрела. Тогда обрушились части стен их дома, мужчина и женщина оказались под завалами.

Мужчина, хоть и сам был серьезно травмирован, смог выбраться и вытянуть супругу, получившую серьезные ожоги. Обоих доставили на реанимобиле в больницу. Сейчас Иван Федорович и Светлана Федоровна переведены в совместную палату.