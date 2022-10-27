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Общество27 октября 2022 9:47

Пенсионеры из Теткино, пострадавшие при артобстреле, проходят лечение в курской облбольнице

Их дом не подлежит восстановлению, все имущество уничтожено, сообщил губернатор региона
Ольга ДАНИЛОВА
Супруги оказались под завалами при обрушении стен

Супруги оказались под завалами при обрушении стен

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областной больнице в Курске проходят лечение супруги из приграничного поселка Теткино Курской области. Две недели назад они стали жертвами артиллерийского обстрела. Тогда обрушились части стен их дома, мужчина и женщина оказались под завалами.

Мужчина, хоть и сам был серьезно травмирован, смог выбраться и вытянуть супругу, получившую серьезные ожоги. Обоих доставили на реанимобиле в больницу. Сейчас Иван Федорович и Светлана Федоровна переведены в совместную палату.

- Они получают полное лечение, держатся бодро и находятся в оптимистичном настроении. Желаю семье скорейшего выздоровления! - сказал губернатор региона Роман Старвойт, который проведал пострадавших.

По его словам дом этой семьи ремонту не подлежит, все имущество уничтожено.

- Помогаем с восстановлением документов и приобретением новой квартиры. Планируем компенсировать стоимость жилья, чтобы пенсионеры смогли приобрести новое — в любом месте области, - добавил глава региона.

Ранее КП сообщала, что 27 октября Курская облДума поддержала предложение о допмерах поддержки для жителей приграничных районов Курской области.

Принятый законопроект предусматривает, что население Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов Курской области.