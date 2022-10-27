Жители приграничья Курской области получат право на социальный проездной и медобслуживание вне очереди

Меры поддержки касаются жителей шести районов области Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 октября Курская облДума поддержала предложение о допмерах поддержки для жителей приграничных районов Курской области.

Принятый законопроект предусматривает, что население Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов смогут получить единый социальный проездной билет и адресную социальной помощь в газификации. Также они будут иметь право на медицинское обслуживание и реабилитацию без очереди, а дети — на бесплатные путевки в оздоровительные санатории и лагеря.

- Кроме того, жители смогут получить звание «Ветеран труда Курской области» при соблюдении нескольких условий: должны работать во время проведения СВО, иметь удостоверение почетного жителя приграничья и трудовой стаж (20 лет для женщин, 25 лет для мужчин). Порядок получения званий будет разработан Правительством Курской области отдельно, - добавил губернатор региона Роман Старвойт.

Ранее КП рассказывала, что 28 октября семьи мобилизованных курян смогут бесплатно сходить в цирк.

- В рамках благотворительной акции «Мы вместе» представят адресную премьеру, которую посетят семьи курян, мобилизованных для участия в СВО, - сообщили в обладминистрации.