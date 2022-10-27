Главные новости Курска на 27 апреля 2022 года: гибель курянина в СВО, усиление мер безопасности на КАЭС и бесплатное представление для семей мобилизованных

В регионе усилят охрану некоторых объектов Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 октября во время выполнения боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб еще один курянин – рядовой Олег Рыжих. Трагическую новость сообщили в областной администрации.

Военнослужащий родился в селе Пселец Пристенского района. После службы в армии он работал на одном из белгородских предприятии.

В июне 2022 года Олег Анатольевич заключил контракт о прохождении военной службы. Однако прослужил по контракту всего около четырех месяцев. Олег служил в разведроте воздушно-десантной дивизии. Погиб в бою, ему было 33 года.

Олег Рыжих представлен к ордену Мужества посмертно. 26 октября в Пристенском районе Курской области простились с военнослужащим.

26 октября Президент России Владимир Путин провел встречу с главами силовых структур и спецслужб стран СНГ. Во время своего выступления он снова упомянул о попытках диверсий на Курскую АЭС. Президент заявил о необходимости усилить меры безопасности.

- Инцидент на Крымском мосту и попытки диверсии на Курской АЭС, рядом с ней диверсии уже совершены, показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры страны, - сказал Путин.

Ранее, 19 октября, Владимир Путин ввел в Курской области средний уровень реагирования. Как пояснили в администрации региона, это дает дополнительные полномочия главе региона в реализации следующих мер:

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

в) временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;

г) введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

д) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

е) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

В Курском цирке с 29 октября по 4 декабря пройдет шоу «Клоун», посвященное 100-летию со дня рождения Юрия Никулина. На цирковой арене выступят выдающиеся артисты: заслуженные артисты России Карина и Артур Багдасаровы с аттракционом «Бенгальские тигры», клоунский музыкальный дуэт Step & Jazz, заслуженный артист РФ Сергей Просвирнин и Сергей Просвирнин-младший. Режиссер постановки – обладатель высших цирковых наград Руслан Ганеев.

В областной администрации сообщают, особенный показ представления состоится 28 октября. В рамках благотворительной акции «Мы вместе» представят адресную премьеру, которую посетят семьи курян, мобилизованных для участия в СВО.