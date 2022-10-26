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Общество26 октября 2022 9:40

28 октября в Курском цирке пройдет благотворительное представление

Шоу покажут для семей мобилизованных курян
Кристина ГОРБАТЕНКО
Шоу «Клоун» посвящено 100-летию со дня рождения Юрия Никулина

Шоу «Клоун» посвящено 100-летию со дня рождения Юрия Никулина

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курском цирке с 29 октября по 4 декабря пройдет шоу «Клоун», посвященное 100-летию со дня рождения Юрия Никулина. На цирковой арене выступят выдающиеся артисты: заслуженные артисты России Карина и Артур Багдасаровы с аттракционом «Бенгальские тигры», клоунский музыкальный дуэт Step & Jazz, заслуженный артист РФ Сергей Просвирнин и Сергей Просвирнин-младший. Режиссер постановки – обладатель высших цирковых наград Руслан Ганеев.

В областной администрации сообщают, особенный показ представления состоится 28 октября. В рамках благотворительной акции «Мы вместе» представят адресную премьеру, которую посетят семьи курян, мобилизованных для участия в СВО.